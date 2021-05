Zwei Ausstellungen zum 80. Geburtstag in Graz

Lebenswerk als eigener Kosmos

Dass zu seinem 80. Geburtstag im Steiermarkhof (bis 15. Juli) und in der Schlossgalerie St. Martin (bis 1. Juli) eine Retrospektive auf die vergangenen 47 Jahre seines Schaffens gezeigt wird, ist nur würdig und recht. Schließlich ist Brettschuh einer der wichtigsten Maler, Bildhauer, Zeichner und Denker der Steiermark. Und so wird man von der Bildgewalt seiner Landschaften, von der Körperlichkeit seiner Frauendarstellungen gleichsam überwältigt. In dieser Dichte wirken die großformatigen Arbeiten, aber auch die kleineren, zarteren gleich noch beeindruckender.