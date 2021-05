Öl aus Betonmischer verschmutzte Fritzbach

Großeinsatz in Hüttau: In den frühen Morgenstunden kippte am Dienstag ein tonnenschwerer Betonmischer um. Das Fahrzeug landete seitlich auf dem Boden, Hydrauliköl floss in den Fritzbach. 65 Floriani sowie Einsatzkräfte der Wasserrettung und vom Roten Kreuz waren vor Ort. Die Bergung des Fahrzeugs läuft. Eine Ölsperre soll indessen verhindern, dass die giftigen Substanzen in die Salzach fließen.