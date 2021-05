Heimische Seilbahnbranche: „Unglück unbegreiflich“

Wie konnte so etwas passieren? Nach dem schrecklichen Seilbahn-Unglück am Lago Maggiore in Italien (siehe Video oben) glühen auch zwischen den heimischen Branchenvertretern die Telefone. Für Christian Felder, oberster Techniker im Fachverband, ist der Riss eines ständig überprüften Zugseils plus Versagen der Notbremse „unbegreiflich“.