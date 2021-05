Seilbahn-Drama: Auch Kind (9) Verletzungen erlegen

Tödliche Fahrt ins Alpen-Panorama: Der Absturz einer Gondel am norditalienischen Lago Maggiore hat 14 Menschen am Sonntag das Leben gekostet. Dazu zählt auch eines der beiden Kinder, die der Bergwacht zufolge zunächst mit Rettungshubschraubern in eine Klinik in Turin im Piemont geflogen wurden. Das neunjährige Kind starb in den Abendstunden. Das zweite Kind (5) liegt schwer verletzt im Spital.