Pfingstfestspiele endeten mit starbesetzter Tosca

Auch der Rest der Rollen war bis in die Spitzen prominent besetzt. Cecilia Bartoli, die künstlerische Leiterin des Festivals, hatte es sich tatsächlich nicht nehmen lassen, selbst den Hirten zu singen und in Latzhose über die Bühne zu schlendern, was sehr zur Erheiterung des Publikums beitrug. Mit Luca Salsi als Scarpia war es Bartoli gelungen, den zweiten Ausfall ebenfalls mit einem großen Namen zu besetzen. Abgrundtief böse und sich seiner (Stimm-)Gewalt stets bewusst, trieb er Tosca mit vollem Eifer dazu, ihn symbolisch zu erstechen. Mit ähnlichem Eifer legte auch Alessandro Spina seinen Angelotti an. So ist es nicht verwunderlich, dass Zubin Mehta keine großen Anstalten machte, noch in die Interpretationen einzugreifen. Mit wachsamen Augen über das Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino besann er sich eher darauf, Puccinis Musik nicht größer als seine Sänger werden zu lassen.