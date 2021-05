Formel 1: Im WM-Kampf werden die Bandagen härter!

Streitpunkt sind die sogenannten „Flexiwings“ (biegsamer Heckflügel, der für mehr Speed auf den Geraden sorgt), die dem hoch angestellten Red Bull RB16B mehr helfen und vom Internationalen Automobil-Weltverband FIA erst am 15. Juni einer neuen Überprüfung unterzogen werden. Zu spät für die „Silberpfeile“ – denn schon am 6. Juni steht der Grand Prix von Aserbaidschan auf dem Programm. „Wir, McLaren oder Aston Martin haben da eine klare Meinung. Wenn Red Bull diese Flügel in Baku einsetzt, dann kann das angesichts des Vorteils, den das bedeutet, bis zum Internationalen Sportgericht gehen“, erklärt Wolff in einem Interview. Ob sich das die Formel 1 erlauben will?