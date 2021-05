Europas Kraft

Dummerweise ist die Sache nicht ganz so simpel. Der Diktator in Minsk hat einen mächtigeren und verteufelt schlauen Mann über sich: den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Ohne den läuft in der Region wenig. Und damit wird alles verflixt kompliziert. Weitere EU-Sanktionen gegen Belarus sind am Ende eine kosmetische Operation, die wenig ändern wird.