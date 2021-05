Fünf Ryanair-Passagiere blieben offenbar in Minsk

Nach dem erzwungenen Zwischenstopp eines Ryanair-Flugs am Sonntag in Minsk haben litauischen Angaben zufolge fünf Passagiere nicht den Weiterflug nach Litauen angetreten. Der Chef der litauischen Kriminalpolizei, Rolandas Kiskis, sagte am Montag, beim Start in Athen hätten sich 126 Passagiere an Bord befunden. Am planmäßigen Ziel in der litauischen Hauptstadt Vilnius seien am Sonntagabend aber nur 121 Passagiere angekommen. Bei Ryanair vermutet man nun, dass weißrussische Agenten an Bord waren.