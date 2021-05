Pkw 100 Meter über Straße hinaus geschleudert

Der Unfall passiert ein Steinhaus am Semmering im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag. Der Steirer hatte drei Mitfahrer „an Bord“, alle aus dem Bezirk. Die vier Männer im Alter von 23 bis 28 Jahren waren auf der L117 vom Pfaffensattel in Fahrtrichtung Steinhaus am Semmering unterwegs. Sonntag gegen 8.30 Uhr kam das Auto auf der regennassen Fahrbahn in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und stieß gegen die angrenzende Böschung.