Chaplins „Der große Diktator“ auf der Bühne

Charlie Chaplins berühmter Film „Der große Diktator“, in dem er bereits 1940 das NS-Regime auf die Schaufel nimmt, diente Regisseurin Clara Weyde als Vorbild für die gleichnamige Bühnenproduktion am Grazer Schauspielhaus. In der Titelrolle zieht Julia Gräfner (nunmehr als Gast) alle Register.