Ein abenteuerlicher Rundweg für Familien

Stille der Natur genießen

An steilen Bergweiden vorbei und durch den Wald marschierend lässt man die Zivilisation scheinbar schnell hinter sich. Kein Motorengeräusch dringt ans Ohr, nur der Wind in den Wipfeln der Fichten und das Brausen des Wassers sind zu hören. Viele Bergspitzen rundum sind noch schneebedeckt, der Winter hat hier seine letzte Bastion. Die Landschaft erweckt Assoziationen mit Jack London‘s „Ruf der Wildnis“. Nur zu gut könnte man sich am wilden Alvierbach Goldsucher vorstellen, die mit ihren Sieben winzige Nuggets des wertvollen Metalls aus dem Schlick im eiskalten Wasser sieben. Der Gebirgsbach fließt durch das gesamte Brandnertal bis zur Ill. Im Laufe der Zeit hat das Wasser zahlreiche Gumpen ausgehoben, in denen sich Bachforellen tummeln. Diese Raubfische besiedeln bevorzugt schnell fließende, sauerstoffreiche, kühle und klare Gewässer mit Kies- oder Sandgrund. Bachforellen sind standorttreue Fischen, die ihr angestammtes Revier nur zur Fortpflanzung verlassen. Tagsüber bleiben sie meist im Uferschatten verborgen, mit dem Kopf gegen die Strömung. Forellen sind schnell schwimmende Jäger, nehmen in Flüssen und Bächen aber meist vorbeitreibende Beute auf. Zur Nahrung gehören Insekten, kleine Fische und Krebstiere sowie Schnecken und andere Wasserbewohner. Auch Kannibalismus wird bei Bachforellen immer wieder beobachtet. Bei den Tieren kam es seit den 1980er Jahren in den Alpenregionen (Österreich, Schweiz und Deutschland) immer wieder zu Massensterben. Forscher der TU München konnten dieses Phänomen auf eine Viruserkrankung zurückführen. Heute wird die Bachforelle vielerorts gezüchtet um einen Wiederbesatz der Gewässer zu ermöglichen. Im Alvierbach scheinen die Fische jedenfalls sehr gute Bedingungen vorzufinden.