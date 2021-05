Integrationshaus gibt Perspektiven für das Leben

Dafina Golaj war erst kurz in Österreich, als sie 2011 am Projekt JAWA des Integrationshauses, das vom Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds unterstützt wird, teilnahm. Bei der Initiative wird man fit für die Lehre gemacht. Frau Golaj kam 2010 aus dem Kosovo, hatte damals nur geringe Deutschkenntnisse. Durch Engagement und großen Fleiß konnte die junge Frau wenige Monate später in Wien eine Lehre im Lebensmittelhandel beginnen. Heute leitet sie eine Supermarkt-Filiale. „Die Teilnahme an JAWA war für mich eine große Unterstützung, für die ich sehr dankbar bin“, freut sich die 28-Jährige.