300 Menschen bei verbotener Pro-Palästinenser-Demo

Vor der Oper in Wien haben am Freitag rund 300 Menschen an einer verbotenen pro-palästinensischen Kundgebung teilgenommen. Die Polizei hatte die Veranstaltung zwar untersagt, aufgrund des friedlichen Verlaufs aber nicht aufgelöst, wie Polizeisprecher Marco Jammer mitteilte. Der Hauptorganisator Fritz Edlinger, Generalsekretär der Gesellschaft für Österreichisch-Arabische Beziehungen, zeigte sich empört. Man habe gegen das Verbot berufen.