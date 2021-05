Pro-Palästina-Demo am Ballhausplatz untersagt

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) hat am Freitag am Rande einer Pressekonferenz bestätigt, dass eine für diesen Freitag angemeldete Pro-Palästina-Demo am Ballhausplatz in Wien aufgrund einer „negativen Gefährdungsprognose“ untersagt worden sei. Bei einer Anti-Israel-Demo am vergangenen Mittwoch in der Mariahilfer Straße hatten Teilnehmer antisemitische Parolen wie „Kindermörder Israel“ skandiert. Auch am vergangenen Samstag hatte es Versammlungen zum Nahost-Konflikt gegeben.