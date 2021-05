Viel Wirbel um vermeintlichen Kidnapper vor Schule

„Alarmstufe Rot“ in der Gemeinde Kautzen im niederösterreichischen Bezirk Waidhofen an der Thaya: Am Donnerstag gegen 6.50 Uhr soll ein verdächtiger Lieferwagen bei der örtlichen Mittelschule unterwegs gewesen sein. Die Polizei klärte den Fall aber schnell auf, ein Elternteil war ausnahmsweise mit tschechischem Kennzeichen vorgefahren.