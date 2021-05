Malawi verbrennt 20.000 Dosen Corona-Impfstoff

Der Impfstoff war am 26. März in das ostafrikanische Land geliefert worden. Das Ablaufdatum war der 13. April - nur 18 Tage später. Laut Ministerin Chiponda blieb nichts mehr anderes übrig, als die Wirkstoff-Dosen zu verbrennen - auch die Weltgesundheitsorganisation WHO habe deren Vernichtung empfohlen, erklärte sie am Mittwoch.