Christopher Trimmel verlängert bei Unio Berlin

Kapitän Christopher Trimmel bleibt auch in der kommenden Saison bei Union Berlin. Der österreichische Teamspieler hat sich mit dem deutschen Bundesligisten über eine Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrages geeinigt. Über die Laufzeit des neuen Kontraktes teilte der Verein am Donnerstag nichts mit. Union berichtete in einer Klub-Mitteilung über „intensive Gespräche“ mit dem 34 Jahre alten Trimmel.