Leclerc kämpft gegen Heim-Fluch: „Habe immer Pech“

Denn selbst in Leclercs Formel-2-Titeljahr kam er in beiden Monaco-Rennen nicht ins Ziel. In der Königsklasse fiel er dann sowohl 2018 beim Heim-Debüt in einem Alfa Romeo als auch 2019 im Ferrari aus. „Nur 2020 hatte ich kein Pech“, ulkte Leclerc. Da fiel das Rennen wegen Corona bekanntlich aus.