Doch noch ein Titel: Juve gewinnt Cup in Italien

Juventus Turin hat zum 14. Mal in der Klub-Geschichte den italienischen Fußball-Cup gewonnen. Die „Alte Dame“ feierte am Mittwochabend im Coppa-Italia-Endspiel in Reggio Emilia gegen Atalanta Bergamo einen hartumkämpften, aber doch verdienten 2:1-Erfolg. Für die in der Liga enttäuschende Truppe von Coach Andrea Pirlo ist es der erste Cupsieg seit 2018. Außenseiter Bergamo hat den Cup bisher nur einmal im Jahr 1963 gewonnen.