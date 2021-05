Desaster bei Couch-Tests

Covid-Schnelltests für zuhause gibt es, auch die dazugehörigen QR-Codes, um den Test in der App zu registrieren. Am Dienstag war das Land für die Wohnzimmertests in den eigenen vier Wänden bereit. Doch man hat die Rechnung ohne die Internetgiganten Google und Apple gemacht. In deren Stores muss die Selbsttest-App des Roten Kreuzes heruntergeladen werden – und das geht nicht. Das Programm ist noch nicht freigeschaltet. Ohne die App funktioniert der Nachweis aus dem Wohnzimmer nicht. Wann die App kommt? Das weiß keiner. Roberta Thanner vom Roten Kreuz: „In den nächsten Tagen ist mit einer Freigabe noch nicht zu rechnen“. Gerade bei Gesundheitsdaten würde die Überprüfung länger dauern. Laut der Einsatzorganisation wurde die App Mitte April zur Freigabe eingereicht.