Canyoning-Tourist nach Monaten tot aufgefunden

Am 12. August des Vorjahres gerieten vier spanische Canyoning-Touristen in der Parlitobelschlucht in Vättis (Schweiz), nur knapp 60 Kilometer von der österreichischen Grenze entfernt, in einen heftigen Gewitterregen. Drei der Männer konnten zwar rasch, aber nur mehr tot geborgen werden. Vom vierten Spanier fehlte jede Spur - exakt neun Monate lang.