Spanische Touristen bei Canyoning-Unfall getötet

„Beim ersten Überflug zeigten sich deutliche Gewittereinwirkungen und Murgänge in der Parlitobelschlucht“, sagte Armin Grob, Fachspezialist für Canyoning bei der Alpinen Rettung Ostschweiz. Zwei Canyoning-Rettungspezialisten hätten die Suche nach den Vermissten in der Schlucht aufgenommen. Zwei Opfer wurden in der Einmündung des Stausees Gigerwald gefunden. Ein weiterer Mann wurde später in der Nähe entdeckt. Sie alle waren von Gesteins- und Wassermassen rund 300 Meter mitgerissen worden.