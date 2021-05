Verurteilter Ex-Coach Mamic in Bosnien verhaftet

Der Ex-Trainer des kroatischen Fußball-Meisters Dinamo Zagreb, Zoran Mamic, ist am Mittwoch in Medjugorje im Südwesten Bosniens verhaftet worden. Das berichtete das Portal klix.ba am Mittwoch unter Berufung auf die lokale Polizei. Demnach sei der 49-Jährige aufgrund eines Interpol-Haftbefehls auf Antrag seiner Heimat Kroatien festgenommen worden, nachdem er dort rechtskräftig wegen Korruption zu fast fünf Jahren Haft verurteilt worden war.