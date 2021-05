Wem gehört Steuerguthaben von Pflegebedürftiger?

Unterschiedliche Bundesländer-Regeln: Es kommt drauf an

Wir haben deshalb beim Finanzministerium nachgefragt. Grundsätzlich würden Angelegenheiten der Sozialhilfe in die Zuständigkeit der Länder fallen. Dort werde das Einkommen einer zu pflegenden Person unterschiedlich definiert. Je nachdem könnte das Guthaben aus einer Arbeitnehmerveranlagung auch zur Finanzierung der Pflege herangezogen werden. ABER - Anspruch auf Rückzahlung habe nur der Abgabepflichtige selbst, in diesem Fall die Heimbewohnerin. Nur sie könne also den Antrag stellen, Heimbetreiber oder Sozialhilfeträger könnten dies hingegen nicht tun.