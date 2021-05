Ab jetzt kein neidischer Blick mehr ins Ländle

Das war es also mit dem Ausnahmestatus Vorarlbergs! Mit den heutigen österreichweiten Öffnungsschritten genießen wieder alle Bundesländer annähernd die gleichen Freiheiten, der neidische Blick in den äußersten Westen ist somit obsolet geworden. Landeshauptmann Markus Wallner ließ es sich beim gestrigen Pressefoyer nicht entgehen, der erfolgreichen Modellregion eine letzte Reminiszenz zu erweisen - mit dem für ihn angenehmem Nebeneffekt, dass er sich so indirekt auch selbst loben durfte.