Prost und Mahlzeit | Schmelzendes Eis

Prost und Mahlzeit! Hurra, wir sperren auf. Schwindlig werden kann es einem, wenn man hört, mit welchen Bescheinigungen wir ab heute ins Wirtshaus, Kino oder zur Kultur dürfen. Weil der verheißungsvoll angekündigte „grüne Pass“ noch nicht umgesetzt ist, müssen Wirte & Co. ab heute in einem Dickicht an gültigen oder vielleicht auch nicht gültigen Bescheinigungen herausfiltern, wer ins Lokal (oder Kino, Fitnessstudio, Theater usw.) darf. Aber welcher gelernte Österreicher hätte erwartet, dass nach all den komplizierten Verordnungen, mit denen wir in den 14 Pandemie-Monaten konfrontiert waren diesmal einfache und logische Regeln herauskommen? Wenn wir nun zwar vom Motto „unkompliziert zum Wirt“ nur träumen können: Wir dürfen nach fast 200 Tagen der coronabedingten Sperre wenigstens wieder ins Wirtshaus. Und darüber freuen wir uns zunächst einmal. Wir nehmen die Unannehmlichkeiten, die Beschränkungen, die Registrierungen einmal in Kauf und sagen Prost und Mahlzeit!