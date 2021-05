Roy Hodgson (73) beendet seine Trainer-Karriere

Damit schließt sich ein Kreis. Crystal Palace ist in Selhurst, im Süden Londons, angesiedelt, nicht weit weg von Croydon, wo Hodgson aufgewachsen ist. Für Crystal Palace spielte Hodgson auch im Nachwuchs, zum Profi schaffte er es allerdings nicht. Umso erfolgreicher verlief seine Karriere als Trainer mit Engagements in Schweden, in der Schweiz, in Italien, Dänemark, Norwegen, Finnland und in den Vereinigten Arabischen Emiraten.