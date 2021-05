Schallenberg warb für intensivere Zusammenarbeit

„EU, aber nicht Europa verlassen“

33.000 Österreicher und 115 österreichische Firmen haben sich in Großbritannien niedergelassen. Die Investitionen Österreichs haben sich seit 2010 verdoppelt. Das Austrittsabkommen deckt nur einen Bruchteil der Beziehungen ab, es gibt aber ein starkes Interesse an einer intensiven Zusammenarbeit. Die Briten hätten, so der Außenminister, die „EU, aber nicht Europa verlassen“.