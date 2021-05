Ein tausendjähriger Familienstreit

Es gibt einen bekannten Sketch des britischen Star-Komikers Rowan Atkinson („Mr. Bean“), in dem er den Teufel mimt und allerlei Verbrecher in der Hölle willkommen heißt. Am Ende der Durchzählung fragt er laut in die Runde, ob „die Franzosen auch schon da sind“. Auch in seiner zweiten Paraderolle - nach Mr. Bean - als britischer Adeliger in der Serie „Blackadder“ wird der Komiker nicht müde, die Abneigung seiner britischen Charaktere gegenüber den Franzosen zu suggerieren. Gewiss, hier geht es um Humoresken. Doch es steht sinnbildlich für das Verhältnis zwischen Briten und Franzosen.