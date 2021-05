Nur ein Drittel der Hotels sperrt morgen auf

Urlauber aus dem Ausland sind in den Startlöchern

An Gästemangel werden die Vorarlberger Hoteliers jedenfalls nicht leiden. Sowohl Urlauber aus der Schweiz als auch aus Deutschland stehen bereits in den Startlöchern. Das merken die Touristiker hierzulande nicht nur an den Buchungen, sondern auch an den vielen Fragen zur Ein- und Ausreise.