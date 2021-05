Die Steirer packt das Reisefieber

Treue Beratung immer mit an Bord

Dass das auf Treue stößt, hat sich gerade auch in Zeiten gezeigt, in denen es mit fernen Abenteuern eher düster aussah: „Viele Stammkunden haben uns versprochen, bei uns wieder zu buchen, sobald es möglich ist.“ Einige haben ihr Versprechen jetzt bereits eingelöst. Sonst glaubt Schwarz an eine „starke Kurzfristsaison. Die Leute kommen am Montag zu uns und wollen am Wochenende verreisen.“