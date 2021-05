Schumacher: Red Bull „nicht so weit wie Mercedes“

Weil beim Klassiker am kommenden Wochenende in Monaco die Motorleistung auf dem engen Stadtkurs von Monte Carlo keine besonders ausschlaggebende Rolle spielt, sieht er Red Bull mit dem aktuellen WM-Zweiten Max Verstappen dort mit Chancen gegen Spitzenreiter Lewis Hamilton und Mercedes. Der siebenfache Weltmeister aus Großbritannien gewann bereits dreimal in Monaco (zuletzt 2019), Verstappen noch nie.