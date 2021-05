Thiem macht im „Race to Turin“ weiter Plätze gut

Thiem ist in dieser Woche beim ATP-Turnier in Lyon topgesetzt. 2018 hat er das Sandplatz-Turnier gewonnen. Der 27-Jährige tritt nach Erreichen des Halbfinales in Madrid und des Achtelfinales in Rom in Frankreich an, um für die in zwei Wochen beginnenden French Open in Paris noch Spielpraxis zu sammeln.