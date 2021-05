Zahl der Corona-Patienten in Spitälern unter 1000 Kopieren

Erneut dreistellig ist die Zahl der Corona-Neuinfizierten in Österreich: Innerhalb der vergangenen 24 Stunden (Stand: Freitag, 9.30 Uhr) wurden insgesamt 887 Neuinfektionen verzeichnet. Vor genau einer Woche waren es 1333 neue Corona-Fälle. Auch in den Spitälern stehen die Zeichen weiter auf Entspannung: Die Zahl der Corona-Patienten in den Krankenhäusern sank erneut. Erstmals seit einem halben Jahr befinden sich weniger als 1000 Menschen aufgrund einer Coronavirus-Infektion zur Behandlung in den Spitälern.