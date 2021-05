Schwaz und Bärnbach erkämpfen Entscheidungsspiel

Erstmals seit Einführung in der Saison 2013/14 gehen zumindest zwei der vier Viertelfinali in der Handball-Liga der Männer in ein entscheidendes Spiel. Bregenz daheim mit einem 22:25 (12:13) gegen Schwaz und Hard durch ein 27:29 (13:14) bei Bärnbach/Köflach verabsäumten es nach ihren Auftaktsiegen vom Dienstag, ins Semifinale einzuziehen. Am Montag müssen in der Entscheidung nun die Bregenzer nach Tirol (19.30 Uhr), die Harder haben gegen Bärnbach/Köflach Heimvorteil (19.00).