Rafael Nadal sorgt für Schrecksekunde in Rom

Große Schrecksekunde beim ATP-Turnier in Rom: Beim Duell mit dem Deutschen Alexander Zverev stolperte Superstar Rafael Nadal beim Versuch, einen Stoppball zu erlaufen. Dabei blieb der Spanier an der Linie hängen und mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden liegen. Wenig später ging’s zum Glück jedoch schon wieder weiter.