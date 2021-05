So geht der Kanzler jetzt in die Offensive

In der 58 Seiten langen Akte der Staatsanwaltschaft werden vier konkrete Vorwürfe erhoben. Sebastian Kurz will keinen davon gelten lassen. „Ich bin mit dem Vorsatz, die Wahrheit zu sagen, zum Untersuchungsausschuss gegangen. Alles andere wäre absurd“, so der Bundeskanzler. Die „Anzeigenkultur“ in Österreich erachte er als „höchst problematisch“, seit Beginn seiner Amtszeit werde versucht, ihn aus der Position zu befördern, meint Kurz.