Bill Gates versteckt sich in der Wüste

Wo ist Bill Gates? Seit die Nachricht seiner Scheidung von Ehefrau Melinda um die Welt ging, hatte der Milliardär die Öffentlichkeit gemieden. Jetzt kam heraus, wohin er sich bereits vor Monaten zurückgezogen hat: in seine Villa in der exklusiven Golf-Club-Community The Vintage Club. Diese liegt abgeschieden im kalifornischen Wüstenstädtchen Indian Wells, südlich des Joshua-Tree-Nationalparks.