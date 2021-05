Tor-Weltrekord! Ronaldo schreibt erneut Geschichte

Cristiano Ronaldo schreibt einmal mehr Geschichte. Für drei Klubs hat der Portugiese jetzt mindestens hundertmal getroffen. Bei Manchester United kam Ronaldo in 292 Spielen auf 118 Tore, für Real Madrid waren es in 438 Partien 450 Treffer. In Italien benötigte der mittlerweile 36-jährige Superstar lediglich 131 Spiele für den 100er. Beeindruckend!