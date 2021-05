Juventus Turin siegt dank 100. Ronaldo-Treffer

Atalanta Bergamo ist in der italienischen Fußball-Liga weiter auf Vizemeisterkurs. Der Tabellenzweite behielt am Mittwochabend in der 36. Serie-A-Runde gegen Benevento mit 2:0 die Oberhand und hielt den punktgleichen Dritten AC Milan auf Distanz. Die Mailänder zeigten mit einem 7:0-Kantersieg bei Torino, bei dem Ante Rebic gleich dreimal (67., 72., 79.) traf, so richtig auf. Zwei Zähler dahinter ist SSC Napoli - am Dienstag 5:1-Gewinner gegen Udinese - Vierter.