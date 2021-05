PSG zitterte sich im Elferschießen ins Cupfinale

Paris trifft im Finale entweder auf AS Monaco mit Coach Niko Kovac oder GFA Rumilly-Vallieres, die am Donnerstag gegeneinander spielen. Stürmer Kylian Mbappe brachte den Favoriten in der 10. Minute in Führung, doch Gaetan Laborde (45.) glich kurz vor der Pause aus. Erneut Mbappe (50.) mit einer tollen Einzelleistung sorgte für das 2:1, aber Andy Delort (83.) rettete sein Team ins Elfmeterschießen.