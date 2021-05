Bereits 1000. Flüchtling im Bezirk Oberpullendorf

Bewohner sind besorgt

Die Situation spitzt sich erneut zu. 224 Afghanen, Syrer und Iraker sowie ein Türke wurden in der vergangenen Woche im Burgenland aufgegriffen. Weitere 100 Migranten kamen jetzt in nur zwei Tagen dazu. „Die Politik soll auf diese Entwicklung endlich reagieren“, fordern Bewohner in grenznahen Gemeinden.