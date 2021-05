Aktuelle Corona-Situation in Vorarlberg

Neun mit dem Coronavirus infizierte Patienten wurden am Mittwochvormittag auf den Vorarlberger Intensivstationen betreut. Das sind zwei mehr als am Vortag. Die Zahl der aktiv mit dem Coronavirus Infizierten ist am Dienstag hingegen erneut gesunken. 88 Neuinfektionen standen laut Dashboard des Landes 203 Genesungen gegenüber, 1513 Personen galten damit als aktiv positiv. Das sind 115 weniger als am Vortag. Die Zahl der Todesopfer im Land blieb konstant bei 300.