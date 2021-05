Raffl schießt Capitals mit Debüt-Treffer zum Sieg

Bei den Capitals kam dagegen Superstar Alexander Owetschkin zum Einsatz. Der Russe hatte in sieben der jüngsten acht Partien angeschlagen pausiert und erklärte sich nach seinem Comeback fit für das Play-off. Die Capitals erhalten dann auch verstärkte Zuschauer-Unterstützung. Die Behörden in Washington gaben bekannt, dass die Capital One Arena ab Freitag zu 25 Prozent mit Fans gefüllt werden darf, was rund 5.000 Zuschauer bedeutet. Zuletzt waren 2.133 Fans zugelassen.