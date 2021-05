Sieg über Suns: Warriors weiter Favoritenschreck

Titelverteidiger Los Angeles Lakers musste indes auch beim 101:99-Heimsieg nach Verlängerung über die New York Knicks ohne seinen nach einer Knöchelverletzung noch sicherheitshalber geschonten Topstar LeBron James auskommen. In der Eastern Conference sicherte sich Vorjahresfinalist Miami Heat mit einem 129:121-Erfolg in Boston endgültig einen Fixplatz im Play-off.