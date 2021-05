Stefan Posch: Das ruhige Vorbild

Mehr Kompliment geht für einen 23-Jährigen kaum. Das weiß man auch in Kraubath an der Mur bei Leoben. Dort kommt Posch her, dort ist er bereits Ehrenbürger. „Weil’s bei uns nicht so viel gibt“, schmunzelt der Verteidiger. Der schon als Teenager auszog, um Karriere zu machen. Über die Sturm-Akademie in die Südstadt, bereits 2015 - als auch Arsenal angeklopft hatte - dann in den Hoffenheimer Nachwuchs.