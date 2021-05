Nur 17 von 11.000 Corona-Tests in Telfs positiv

Die Zahlen hat das Land

Licht ins Dunkel bringt auf Anfrage der „Krone“ das Land Tirol mit seiner Antwort: „Von 29. April bis 6. Mai wurden in den Teststationen der Marktgemeinde Telfs knapp 11.000 Antigen-Testungen durchgeführt. Davon wurden 17 positive Testergebnisse verzeichnet.“ Nicht einmal zwei Promille also in dem damaligen Hotspot. Der Wunsch einer lokalen Statistik über die Schulkinder könne leider nicht erfüllt werden, aber die Landeszahlen seien evident: „In Tirol wurden zwischen 30. April und 6. Mai in den Schulen 127.137 Selbsttests durchgeführt. Davon gab es 32 positive Ergebnisse.“