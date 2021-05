Nach Nazi-Skandal: Rücktritte in der DFB-Spitze

Keller wird nach Abschluss der Verhandlung vor dem DFB-Sportgericht am kommenden Montag sein Amt zur Verfügung zu stellen, hieß es in der Mitteilung. Er hatte Koch bei einer Präsidiumssitzung Ende April als „Freisler“ bezeichnet und so mit Roland Freisler, dem Vorsitzenden des Volksgerichtshofes im Nationalsozialismus, verglichen - in den folgenden Wochen entbrannte ein nun folgenschwerer Streit. Vor dem Sportgericht landete der Fall durch Ermittlungen der DFB-Ethikkommission.