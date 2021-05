Öffnungen auch mit echten Wohnzimmertests

Mit den Öffnungen am 19. Mai sollen auch echte Wohnzimmertests in den eigenen vier Wänden in Salzburg möglich sein. Bei der Abholung in den Apotheken bekommt man die nötigen QR-Codes die über eine eigene App gescannt werden und das Ergebnis anzeigen. Gültig ist der Nachweis dann für 24 Stunden.