Niederösterreich: 72 Prozent lassen sich impfen

Ein kleiner Stich für einen selbst, eine große Hilfe für das ganze Land. Mit 717.000 bereits durchgeführten Impfungen liegt Niederösterreich im Bundesländer-Vergleich derzeit an der Spitze. Als erstes Bundesland konnte man in Niederösterreich - wie berichtet - Impf-Termine für alle Berechtigten freigeben. Als erstes Bundesland kann man daher jetzt auch in puncto Beteiligung Fakten schaffen. Rund 900.000 von 1.258.000 impfberechtigten Niederösterreichern werden bis Ende Juni geimpft sein. „Das ist ein stolzer Wert“, unterstrich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, die davon ausgeht, dass die Zustimmung in den kommenden Wochen weiter ansteigt.